В Ленинском районе Новосибирска объявлен режим повышенной готовности из-за износа котельной

Мэрия Новосибирска ввела режим повышенной готовности в Ленинском районе города в связи с износом котельной на улице Хилокской, сообщает пресс-центр мэрии.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании по подготовке к отопительному сезону поручил ввести режим повышенной готовности в Ленинском районе города в связи с износом котельной, расположенной на улице Хилокской.

«Ставлю задачу ввести на объекте режим повышенной готовности, подготовить соответствующий договор аренды для МУП «Энергия» и выполнить ремонт котельной за счёт средств предприятия. Все вопросы необходимо решить в короткие сроки, чтобы не оставить жителей без тепла», — сказал Анатолий Локоть.

По словам начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрия Перязева, владелец котельной находится в стадии банкротства. В сентябре котельную планировала арендовать крупная ресурсно-снабжающая организация (РСО), однако из-за неудовлетворительного состояния котельной отказалась от намерений. Уточняется, что для приведения котельной в работоспособное состояние требуется порядка 8,5 млн рублей.

Отметим, владельцем котельной является ООО «ГазТеплоСвет». В феврале 2021 года решением арбитражного суда Новосибирской области организация признана банкротом, в отношении ее введено конкурсное производство. Согласно документам суда, в конце 2019 года компания продала котельную ООО «Сибирская тепловая компания «Мошково»» за тысячу рублей, когда кадастровая стоимость объекта составила более 2,4 млн рублей.

В мае текущего года суд поставил признать договор купли-продажи имущества недействительным и вернуть котельную организации.

Напомним, отопительный сезон в Новосибирске планируется начать после того, как температура воздуха в течение пяти дней подряд не будет превышать +8 градусов. Ожидается, что осенняя погода установится в регионе в октябре.