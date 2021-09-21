Степан Солженицын, с 2020 года совмещавший руководство СГК и СУЭК, ее материнской компании, назвал имя того, кто возглавит Сибирскую генерирующую компанию вместо него. Им стал директор по ресурсному обеспечению СГК Герман Мустафин.

Герман Мустафин закончил Высшую школу экономики по специальности «Менеджмент», начал свой карьерный путь в энергетической отрасли с РАО «ЕЭС России», участвовал в проекте трансформации оптового рынка, а также реформирования энергосистем Дальнего Востока. В СУЭК он отвечал за инвестиции и организацию поставок оборудования и материалов для реализации проектов по программе ДПМ-1, а с 2014 года работал директором по ресурсному обеспечению Энергетического дивизиона, частью которого с 2018 года является СГК.

Председатель совета директоров СУЭК Самир Брихо поздравил Германа Мустафина с назначением и выразил уверенность, что хорошее знание «внутренней кухни» и корпоративной культуры СГК поможет ему решить задачи по модернизации мощностей и повышению операционной эффективности, цифрового преобразования, обеспечению надежного тепло- и энергоснабжения потребителей, по развитию бизнеса СГК.

Напомним, что новосибирская компания «Сибэко» вошла в состав СГК в феврале 2018 года, после чего компанию вместо Руслана Власова возглавил гендиректор СГК Сергей Кузнецов. В мае произошла новая реорганизация: СГК стала частью угольного концерна СУЭК, принадлежащего Андрею Мельниченко и Владимиру Рашевскому, а в ноябре вместо Кузнецова главой СГК стал Степан Солженицын. В мае 2020 года, по решению совета директоров СУЭК, Солженицын сменил на посту гендиректора Владимира Рашевского (который сохранил членство в совете директоров) и при этом сохранил за собой руководящую должность в СГК.