Владимир Рашевский, возглавлявший Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК) с 2004 года, покинет должность генерального директора. Ему на смену придет Степан Солженицын, возглавляющий Сибирскую генерирующую компанию (СГК).

Об изменениях в структуре управления сообщили в пресс-службе СУЭК. В соответствии с планом поэтапной трансформации структуры управления компанией Владимир Рашевский уйдет с позиции генерального директора. Он останется в совете директоров СУЭК и войдет в состав совета директоров «ЕвроХим».

СУЭК – крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

Новым главой компании станет Степан Солженицын, который продолжит занимать должность генерального директора дочернего общества СУЭК — ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

В СУЭК отмечают, что эти кадровые решения отражают произошедший значительный рост масштабов деятельности компании и её трансформацию в диверсифицированный холдинг, включающий, помимо угольных производственных предприятий, логистические и энергетические активы. «Изменения структуры управления направлены на дальнейшее усиление рыночных позиций компании и устойчивый рост операционной эффективности, а также на получение максимальных синергетических эффектов как внутри СУЭК, так и между СУЭК и ЕвроХим», — пояснили в компании.

«Мы обязательно продолжим курс на инвестиции в развитие предприятий, на внедрение новейших технологий, реализацию масштабных экологических мероприятий, поддержку территорий, на которых работает наша компания», — отметил Владимир Рашевский. Его слова приводит пресс-служба СУЭК.

«Я благодарен Владимиру Рашевскому за многолетнее партнерство в СУЭК, и рад развитию сотрудничества как в СУЭК, так и в будущем в Еврохиме», — отметил основной акционер СУЭК Андрей Мельниченко.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.