Руководитель Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов назначен генеральным директором «СИБЭКО». Информацию об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Предыдущий глава компании Руслан Власов понкинул свой пост. Решение о назначении нового руководителя было принято советом директоров «СИБЭКО» 19 марта.

Напомним, что СГК в феврале 2018 года приобрела 78% акций АО «Сибирская энергетическая компания». В настоящий момент происходит интеграция «СИБЭКО» в структуру СГК. Планируется, что в ближайшее время полномочия единоличного исполнительного органа «СИБЭКО» будут переданы Сибирской генерирующей компании. Для представления интересов СГК в регионе и осуществления функции по управлению предприятиями будет создан Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании, сообщили в пресс-службе компании.

При этом Михаил Кузнецов сохранит пост генерального директора СГК, которую он возглавляет с октября 2013 года.

В беседе с корреспондентом «КС» бывший генеральный директор «СИБЭКО» подтвердил свою отставку. О том, чем планирует заниматься в дальнейшем, Руслан Власов обещал рассказать позже.

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