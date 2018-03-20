Руководитель Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов назначен генеральным директором «СИБЭКО». Информацию об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Предыдущий глава компании Руслан Власов понкинул свой пост. Решение о назначении нового руководителя было принято советом директоров «СИБЭКО» 19 марта.
Напомним, что СГК в феврале 2018 года приобрела 78% акций АО «Сибирская энергетическая компания». В настоящий момент происходит интеграция «СИБЭКО» в структуру СГК. Планируется, что в ближайшее время полномочия единоличного исполнительного органа «СИБЭКО» будут переданы Сибирской генерирующей компании. Для представления интересов СГК в регионе и осуществления функции по управлению предприятиями будет создан Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании, сообщили в пресс-службе компании.
При этом Михаил Кузнецов сохранит пост генерального директора СГК, которую он возглавляет с октября 2013 года.
В беседе с корреспондентом «КС» бывший генеральный директор «СИБЭКО» подтвердил свою отставку. О том, чем планирует заниматься в дальнейшем, Руслан Власов обещал рассказать позже.
Взял так сказать, под собственный контроль управление.
Этого и следовало ожидать, вполне себе стандартный ход — при смене владельца меняются топы. Вижу здесь потенциал для модернизации наших ТЭЦ