Крупного новосибирского застройщика потребовали признать банкротом

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление с требованием признать несостоятельным ООО «Нарымский квартал Строймастер».

Как следует из материалов на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, заявление подала Наталья Орлова 20 сентября. Дата рассмотрения иска пока не назначена. Подробности дела также не уточняются, однако известно, что сумма исковых требований к компании составила более 1 млн рублей.

Отметим, в прошлом году Орлова подала иск в Заельцовский районный суд Новосибирска с требованием о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа с ООО «Нарымский квартал Строймастер». Причиной иска стало нарушение сроков сдачи объекта недвижимости по договору участия в долевом строительстве.

Суд постановил взыскать с компании 1, 074, 099 рублей — такую же сумму Орлова указала в исковых требованиях к нынешнему заявлению о банкротстве организации.

Позже «Нарымский квартал Строймастер» подал апелляционную жалобу на решение суда в Новосибирский областной суд и добился снижения взысканной суммы.

Добавим, Наталья Орлова несколько раз обращалась в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием признать несостоятельным ООО «Нарымский квартал Строймастер». Предыдущие иски суд вернул заявителю.

ООО «Нарымский квартал Строймастер» входит в группу компаний «Строймастер» и является застройщиком крупного жилкомплекса «Нарымский квартал» в Новосибирске.

По данным Rusprofile, ООО «Нарымский квартал «Строймастер» принадлежит ООО «Крепость» (100% доли компании). Ранее организацией владел бывший депутат новосибирского Заксобрания Евгений Коновалов, структуры которого в октябре прошлого года потребовал обанкротить национальный банк «Траст». В 2020 году выручка компании составила 139 тыс. рублей, прибыль — 1,5 млн рублей.