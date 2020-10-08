Банк «Траст» подал миллиардные банкротные иски к структурам экс-депутата парламента НСО

Национальный банк «Траст» подал миллиардные банкротные иски к компаниям, связанным с бывшим депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от фракции КПРФ Евгением Коноваловым.

В арбитражный суд Новосибирской области поступило три заявления банка «Траст» с требованием признать несостоятельными компании «Эпсилон», «Ипсилон» и «Сибгорстрой», специализирующиеся на операциях с недвижимым имуществом. Общая сумма исковых требований банка превышает 2,3 млрд рублей. С чем связана образовавшаяся задолженность, в карточке дела не уточняется.

Все три компании юридически зарегистрированы в здании по улице Галущака, 2а, в бизнес-центре «Олимпия». Бизнес-центр возводила компания «Строймастер», учрежденная, согласно Rusprofile, Верой Коноваловой. Сын Веры Коноваловой, Евгений Коновалов по данным Rusprofile является соучредителем компаний «Эпсилон» и «Ипсилон». Компания «Сибгорстрой» напрямую с ним не связана, однако компанией руководит Василий Торшин, ранее возглавлявший ООО «Строительное объединение «Строймастер». В 2016 году ООО «Строительное объединение «Строймастер» получило три иска о банкротстве. В двух случая суд отказал во введении процедуры наблюдения, по одному было заключено мировое соглашение.

Евгений Коновалов был депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от фракции КПРФ, работал в шестом созыве, член комитета по строительству, ЖКХ и тарифам. В новый состав парламента в этом году он не баллотировался.

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