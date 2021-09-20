Андрей Травников пожелал будущим депутатам достойно представлять интересы Новосибирской области на федеральном уровне

Пятипроцентный барьер на выборах в Государственную думу ФС РФ в Новосибирской области преодолели пять партий. В регионе подвели предварительные итоги трёхдневного голосования и обозначили новые задачи по дальнейшему совершенствованию этого процесса.

Напомним, что в Новосибирской области подведены промежуточные итоги выборов в Госдуму РФ. На одномандатных округах лидировали кандидаты от «Единой России» и «Справедливой России», а среди партий больше всего голосов набрала «Единая Россия».

«Информация предварительная, но уже можно поздравить тех кандидатов, которые вырвались вперед – без пяти минут депутатов Государственной думы от Новосибирской области по округам. Желаю им достойно представлять интересы жителей Новосибирской области, интересы региона в федеральном парламенте», – отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Председатель избирательной комиссии в Новосибирске Ольга Благо рассказала, что минувшая избирательная кампания проходила на высоком организационном уровне, открыто и прозрачно. Трехдневное голосование, по ее заявлению, прошло в штатном режиме, каких-либо серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на волеизъявление граждан, не было допущено. По предварительным результатам, в голосовании приняло участие 815 803 жителя Новосибирской области – 37,74% населения региона.

«Основная задача, которая стояла перед нами, – обеспечение законности, легитимности открытости проведения выборов – была выполнена», – подчеркнула Ольга Благо.

Андрей Травников отметил, что голосование проходило на высоком организационном уровне, обозначив две тенденции, которые предстоит проанализировать и подтвердить объективными цифрами. Это значительное снижение количество ошибок в работе со стороны членов избирательных комиссий, а соответственно, и жалоб на них, и на порядок возросшую оперативность реагирования на возникающие вопросы, жалобы и сомнения, которые поступали как со стороны кандидатов, так и наблюдателей от политических партий.

Также Андрей Травников напомнил, что следующая масштабная избирательная кампания ожидается в 2023 году – в Новосибирской области пройдут выборы губернатора региона, и чтобы она прошла на высоком организационном уровне, начинать к ней готовиться нужно уже сейчас:

«В первую очередь, поручаю министерству региональной политики проанализировать итоги этой кампании: и наши положительные наработки, и некоторые шероховатости, которые нужно зашлифовать. Второе: министерству цифрового развития и министерству региональной политики поручаю изучить опыт тех субъектов Российской Федерации, в которых в этом году голосование проходило в электронном виде. Я считаю, что через два года мы в обязательном порядке должны перейти на это удобный для жителей формат голосования», – подчеркнул губернатор.