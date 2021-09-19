Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо рассказала об официальном разрешении на подвоз избирателей к удалённым участкам для голосования.

Администрации районов и городов Новосибирской области на законных основаниях организуют подвоз избирателей к участкам для голосования. Об этом в ходе пресс-конференции 19 сентября журналистам сообщила председатель избиркома Новосибирской области Ольга Благо.

«Поступают сообщения о якобы подвозе микроавтобусами. Сразу скажу о том, что у нас есть избирательные участки, которые значительно удалены от людей. И им приходится идти пешком 1,5-2 км или ехать на общественном транспорте, который нерегулярно ходит. Чтобы не было вопросов, мы официально обращались к главам районов и городов, что если есть такие участки, то официально в день голосования наладить (доставку избирателей — «КС») нормальной машинкой, чтобы граждане имели возможность приехать на свой избирательный участок», — рассказала подробности Ольга Благо.

Она уточнила, что автобусы ходят по микрорайонам по графику, доставляя избирателей к месту голосования. Чиновница подчеркнула, что «никакого принуждения, подкупа и агитации там нет».

«Мы продолжаем мониторить ситуацию на территории области. Вчера ночью была размещена информация, что якобы произошел подкуп избирателя в Барабинском районе. Правоохранительные органы проверили эту информацию. Речь шла о том, что одного гражданина подвез (к избирательному участку — «КС») на автомобиле другой. Хочу обратить внимание на то, что очень много такой информации, связанной с тем, что у нас теперь уже избиратели должны ходить строго по одному, ни с кем не разговаривать. И не дай бог на машине с кем-то приедет… Тогда точно что-то не то», — с иронией отметила руководитель областного избиркома.

По словам Ольги Благо, комиссия тщательно рассматривает каждый подозрительный эпизод, о котором получает информацию. Пока никаких нарушений избирательного законодательства в области обнаружено не было.

В частности, поступавшие в избирком сообщения от наблюдателей из Бердска чиновница связала с тем, что в городе помимо выборов в Госдуму проходят и выборы в местный законодательный орган, поэтому кандидаты якобы не стесняются и активно пишут друг на друга кляузы о ложных нарушениях.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал о том, что жители районов Новосибирской области голосуют активнее, чем в областном центре. В целом по Сибири наибольшая явка избирателей отмечается в республике Тыва и на Кузбассе.