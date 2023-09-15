68% мандатов в Верховном Совете Хакасии получила «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» получила 68% мандатов в Верховом Совете Республики Хакасия, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Турчак на совместном заседании бюро Высшего и президиума Генерального советов «Единой России» по итогам Единого дня голосования -2023.

По состоянию здоровья кандидат от партии Сергей Сокол снял свою кандидатуру с предвыборной гонки за пост главы региона. В то же время он остался лидером списка на республиканских выборах.

«Наша команда сосредоточилась на выборах в Верховный Совет и горсовет Абакана. За партийный список проголосовали 36,4% избирателей (в Верховный Совет — прим.). При этом мы взяли 23 из 25 одномандатных округов. В горсовете Абакана мы существенно улучшили результат, получив 22 из 29 мандатов», — сообщил секретарь генсовета.

Напомним, что явка избирателей в этом году составила 39,57% – участие в голосовании приняли 155 852 жителя республики. На выборах главы – председателя правительства Республики Хакасия победу одержал Валентин Коновалов – за него проголосовали 63,14% избирателей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что парламентарии Кузбасса переизбрали спикера и сменили сенатора.