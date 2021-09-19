Сибирь голосует активнее Новосибирской области

19 сентября заключительный день выборов 2021 года в Государственную Думу РФ, на которых жители отдельных регионов Сибири демонстрируют явку до 67%.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области явка избирателей в регионе на 12.00 19 сентября составила 514991 человек или 23,86%. При этом активность избирателей отдельно в областном центре оказалась ниже, чем в целом по региону. В Новосибирске явка составила 209088 человек (17,24%).

На это же время финального дня голосования на сайте центральной избирательной комиссии (ЦИК) приведены данные по другим сибирским регионам, которые демонстрируют большую явочную активность проживающих в них избирателей, по сравнению с Новосибирской областью.

Например, в Алтайском крае на 12.00 явка составила 28.91%, в Республике Алтай – 33.53%, в Якутии – 34.98%, в Хакасии – 24.17%, в Забайкальском крае – 27.79%. В Красноярском крае проголосовали 27.40% избирателей, в Иркутской области – 24.37%, в Омской области – 28.81%, в Томской области – 27.43%, в Бурятии – 31,79%.

Рекордсменами по явке стали Тыва с 67.27% проголосовавших избирателей, а также Кузбасс, где свою волю на выборах уже выразили 61.99% граждан, имеющих избирательное право.

Напоминаем, что голосование на выборах в Госдуму РФ проходит 17, 18 и 19 сентября 2021 года, основной день голосования – 19 сентября. В 20.00 избирательные участки будут закрыты, после чего начнётся подсчёт голосов.