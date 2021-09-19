В Новосибирской области проголосовало более 440 тысяч избирателей

19 сентября региональный избирком опубликовал данные по явке граждан на выборы, которая на утро третьего дня голосования превысила 20% избирателей области.

По данным избирательной комиссии Новосибирской области на 10:00 19 сентября, явка в целом по региону уже превысила 20,5% избирателей. Всего за первые два дня и утро третьего дня голосования избирательные участки посетило 442283 гражданина.

При этом активность избирателей в региональном центре оказалась ниже, чем в районах области. В Новосибирске явка составила 14,4% от числа избирателей (174745 человек).

Явка по четырём одномандатным округам распределилась следующим образом: в округе №135 проголосовали 112702 избирателя (20,91%), в округе №136 – 113074 избирателя (20,37%), в округе №137 свои политические предпочтения выразили уже 118890 граждан (22,90% избирателей округа), а в округе №138 проголосовали 97817 человек (17,94%).

Напоминаем, что голосование на выборах в Госдуму РФ в 2021 году проходит 17, 18 и 19 сентября, основной день голосования — 19 сентября. В Новосибирской области в федеральный парламент баллотируются 40 кандидатов от 14 политических партий.

Число зарегистрированных в регионе избирателей составляет 2 млн. 152 тыс. человек. Проголосовать можно на 1 982 основных избирательных участка и 14 временных, 13 из которых действуют в медицинских учреждениях и один — в СИЗО-1.