Сергей Цивилев проголосовал на выборах главы Кемеровской области

Сегодня, 8 сентября, с 8 часов утра в Кузбассе работают 1604 избирательных участка. Стартовали выборы губернатора, депутатов Заксобрания и органов местного самоуправления. Глава региона Сергей Цивилев проголосовал на избирательном участке № 331 в Кемерове.

«Рад, что на участке сегодня так много голосующих. Последние несколько лет показали, что кузбассовцы — по-настоящему неравнодушные люди, патриоты своей страны и региона. Мы вместе выбираем будущее Кузбасса!», — отметил Сергей Цивилев.

На должность губернатора Кемеровской области претендуют: Сергей Цивилев («Единая Россия»), Екатерина Грунтовая (КПРФ), Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов («Справедливая Россия — За правду»).

Выборы главы Кузбасса будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в первый день выборов свои голоса также отдали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Красноярского края Михаил Котюков.