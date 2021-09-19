Ремонт дорожного полотна на Октябрьском мосту в Новосибирске стал причиной транспортного коллапса. Автомобилисты встали в пробку и не могут попасть с одного берега города на другой.

Как отмечает корреспондент «Континента Сибирь», днём 19 сентября на Октябрьском мосту образовалась огромная пробка. Транспорт движется со скоростью менее 5 км/ч. Время проезда по мосту составляет порядка 40-50 минут.

Трудности с движением автотранспорта вызваны началом ремонта дорожного полотна Октябрьского моста. Как ранее уже писал «Континента Сибирь», 14 сентября в Новосибирске определили подрядчика работ. Им стало ООО «СтройСити». Компания предложила за свою работу 43,39 млн рублей при начальной цене контракта 43,6 млн рублей и стала единственным участником электронного аукциона.

Подрядчик выполнит в этом году только ремонт асфальтового покрытия. Полноценный капитальный ремонт моста, как сообщали в мэрии города, решено отложить на неопределенный срок из-за финансовых проблем. Ориентировочная стоимость капремонта — более 1,5 млрд рублей.