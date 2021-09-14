Аналитики признали Новосибирск одним из самых криминальных городов России

Аналитики сервиса Numbeo назвали Новосибирск одним из самых криминальных городов России — он занял второе место по уровню преступности, следует из рейтинга сервиса.

По информации глобальной базы данных Numbeo, Новосибирск занял второе место среди российских городов и 179-е в мире по уровню преступности за первую половину 2021-го года. Лидером среди городов России стал Екатеринбург.

По данным сервиса, уровень преступности в Новосибирске составил 46,95%, уровень безопасности — 53,05%, в Екатеринбурге индекс преступности достиг 47,79%.

На третьем месте антирейтинга оказался Санкт-Петербург (уровень преступности 39,08%), на четвертом — Москва (38,42%). Пятое место занял Нижний Новгород — в нем уровень преступности составил 31,26%.

Специалисты сервиса Numbeo также представили рейтинг преступности по Восточной Европе — в нем Новосибирск занял шестое место. Выше находятся Минск, Одесса, Днепр, Харьков и Екатеринбург — индекс в этих городах варьируется от 47.99 до 61.03%.

Отметим, рейтинг составлен по результатам опроса посетителей сервиса. По данным Numbeo, уровень преступности ниже 20% является очень низким, результат между 20 и 30% оценивается как низкий, между 40 и 60% — умеренный. Высоким уровнем преступности является значение между 60 и 80%, от 80% и выше — очень высокий. Следовательно, индекс преступности в Новосибирске в общемировом рейтинге оценивается как «умеренный». Всего в рейтинге оценивалось 427 городов по всему миру.

Добавим, в 2020 году, по данным сервиса, Новосибирск возглавил рейтинг криминальных городов России и четвертое место в списке городов Восточной Европы. Уровень преступности в прошлом году составил 47,54%, что выше нынешних показателей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирской области снизилось число преступлений — за восемь месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 30 989 преступлений, что на 15,8% меньше, чем за такой же период прошлого года. При этом в 2020 году число преступлений выросло почти на 4 тыс. в сравнении с результатами 2019 года.

Отметим, по данным Numbeo, в 2019 году Новосибирск вошел в мировой рейтинг городов с самыми комфортными условиями для проживания.

Numbeo — глобальная база данных, содержащая информацию о потребительских ценах, предполагаемом уровне преступности, качестве медицинского обслуживания и другого. Веб-сайт Numbeo управляется компанией Numbeo doo, которая зарегистрирована в Сербии. Первоначально это был сайт для сравнения цен на основе краудсорсинга, однако позже, в 2011 году, он начал собирать данные о преступности, загрязнении, здравоохранении и дорожном движении.