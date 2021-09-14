В Новосибирской области снизилось число преступлений

За 8 месяцев 2021 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 30 989 преступлений, что на 15,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирской области отмечает снижение уровня преступности как в Новосибирске (на 18,2%), так и в сельских районах области (на 10,1%) за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. «Такая динамика связана со снижением числа грабежей (-47,7%), угонов (-29,9%), убийств (-26,5%), разбоев (-26,4%), краж (-13,6%), хулиганств (-13,3%) и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-18,6%)», – объясняют в прокуратуре.

Кражи и мошенничества составляют основную массу в структуре преступности (63,1% от общего числа зарегистрированных уголовно наказуемых деяний), из них треть совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (сети «Интернет», телефонной связи и компьютерной техники).

Число преступных деяний, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, снизилось на 20,5% и 13,8% соответственно. На 16,3% (с 717 до 600) уменьшилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Кроме того, прокуроры видят высокую результативность работы правоохранительных органов области по выявлению лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан. Раскрыты все совершенные убийства и случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

«Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры Новосибирской области», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Напомним, в 2020 году число преступлений в Новосибирской области выросло почти на 4 тысячи противоправных деяний.