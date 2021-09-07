Транспортное предприятие под руководством новосибирского депутата выставило на продажу двухэтажное здание

Новосибирское муниципальное транспортное предприятие «ПАТП-5» провело аукцион по продаже двухэтажного здания с действующими арендаторами по улице Нижегородской. Стартовая цена объекта составила почти 54 миллиона рублей.

МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №5» завершило аукцион по продаже двухэтажного здания на Нижегородской, 272 (помещение 2) в Новосибирске. Согласно данным, опубликованным на сайте мэрии, начальная цена контракта составила 53,97 млн руб.

Площадь здания – 4,41 тыс. кв. м. По данным сервиса 2ГИС, в нём сейчас работают служба эвакуации «АвтоКараСервис», компания по транспортному техосмотру «ГАПП 6», а также компания по продаже автомобилей «Лео-Моторс».

На аукцион была подана одна заявка от АО «Промышленно-инвестиционная компания» (АО «Проминвест»).

По данным «Конкур.Фокус», муниципальным предприятием «ПАТП-5» руководит депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко. Учредители организации — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. В 2020 году предприятие продемонстрировало чистый убыток на 5,7 млн руб.

ПАТП-5 работает на рейсах маршруток под номерами 14, 29, 29а, 44, 44а, 45, 63 и 64.

Директор АО «Проминвест» — Алексей Ширяев. Владельцы — ООО «Росэнерго», ООО «Элементы и системы» и «Вексельный центр «Кузбассэнерго». Компания занимается предоставлением автомобилей и спецтехники в лизинг, зарегистрирована в Новосибирске.

Ранее сообщалось о ликвидации двух маршрутных такси в Новосибирске, они будут курсировать до весны.