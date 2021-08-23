Две маршрутки до отдалённых районов сохранят в Новосибирске до весны

Маршрутки №1 и №5 продолжат свою работу в Новосибирске лишь до весны. Уже в марте 2022 года их заменят на автобусы, сообщили в мэрии 23 августа.

Маршрутные такси № 1 «Ул. Твардовского – Вокзал «Новосибирск-Главный» и № 5 «Центральный корпус – Чемской бор» продолжат функционировать до конца первого квартала 2022 года, несмотря на то, что сроки действия свидетельств и маршрутных карт для их передвижения заканчиваются уже в конце лета. До марта транспортные средства будут перевозить пассажиров на условиях временной работы.

Как объяснили в муниципалитете, в соответствии с федеральным законодательством в Новосибирске разработана концепция развития пассажирского транспорта. Согласно ей средства передвижения малой вместимости будут поэтапно заменять на автобусы, троллейбусы и трамваи, которые работают по регулируемым тарифам.

К 2024 году в городе планируется увеличить число автобусных маршрутов до 78, трамвайных – до 12, а троллейбусных – до 13. Вместе с тем, количество маршрутных такси предполагается сократить до 60%, а к 2028 году власти намерены и вовсе их упразднить.

«Такие меры направлены в том числе и на решение задач по разгрузке магистралей города, увеличение их пропускной способности с организацией специальных выделенных полос для общественного транспорта», — сообщили в муниципалитете.

Сейчас маршрутку №1 может полностью заменить автобус №54, а маршрутку №5 – автобус №45.

В рамках развития муниципального транспорта в Новосибирске также планируется приобрести 150 новых автобусов для МКП «ПАТП-4». Это позволит возобновить работу автобусного маршрута № 88 «ОРМЗ – Центральный корпус» и доукомплектовать автобусный маршрут №54 до статуса «магистрального» до закрытия маршрутов такси №1 и №5.

Напомним, на дорогах Новосибирска формируют выделенные полосы для общественного транспорта. В том числе – на Вокзальной магистрали, где для этих целей будут ликвидированы парковки.