Для красноярского бизнесмена Быкова потребовали почти 15 лет колонии

Гособвинение потребовало для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии за организацию двойного убийства. Ранее присяжные заседатели сочли предпринимателя незаслуживающим снисхождения.

Прокуратура Красноярского края запросила для бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства 6 сентября.

Уголовное дело в отношении Быкова по ст. 17, пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием) рассматривается в суде с весны.

По версии следствия, в 1994 году Анатолий Быков распорядился об организации убийства одного из членов преступной группировки, в которую входил бизнесмен, Александра Наумова, и его знакомого Кирилла Войтенко.

С первым у Анатолия Быкова были разногласия на почве финансовых противоречий. Через некоторое время после возникновения конфликта возле машины бизнесмена произошёл взрыв. Быков расценил произошедшее как покушение на свою жизнь, заподозрив в нём Наумова. Он «заказал» неприятеля и его друга Кирилла Войтенко своим знакомым, вскоре мужчины были расстреляны.

В январе 2021 года расследование уголовного дела было завершено. Адвокаты Анатолия Быкова настояли на проведении суда с участием присяжных, однако 31 августа присяжные заседатели вынесли бизнесмену обвинительный вердикт.

Анатолий Быков находится под арестом с мая 2020 года. Кроме уголовного дела об организации двойного убийства, в отношении бизнесмена расследуется ещё ряд уголовных дел, в числе которых дело об организации убийства в 2005 году.