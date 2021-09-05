В Новосибирской области сотрудниками Росгвардии и угрозыска задержаны 26 мигрантов

В ходе рейда, проведенного сотрудниками угрозыска, Центра «Э» и управления Росгвардии в Черепановском районе Новосибирской области, были задержаны и доставлены в отделение 26 мигрантов из стран ближнего зарубежья.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, рейд проходил на одном из производств в Черепановском районе, где работали мигранты. Всего было задержано 26 человек, на 12 из них были составлены протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ) и ст.18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства). «Все иностранные граждане были проверены на предмет нахождения в розыске по подозрению в совершении преступлений», — отмечается в сообщении полиции.

Напомним, в конце августа московская полиция провела «жесткие рейды» по выявлению правонарушений среди мигрантов. По их итогам рейдов завели 800 уголовных дел, из России депортировали 200 человек, а более 17 тыс. запретили въезд. Причиной таких меры стали участившиеся случаи массовых драк с участием приезжих из бывших союзных республик. «Так не пойдет. Таким гостям мы не рады», — написал в своем блоге тогда мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее массовые проверки миграционного законодательства в Новосибирске проходили после резонансного инцидента – массовой драки мигрантов в районе Хилокского рынка. Осенью 2019 года там произошел конфликт между двумя группами, в составе которых, по оценкам очевидцев, было порядка 200 человек. Судя по выложенным в сети видео, инцидент сопровождался стрельбой, кроме того, участники драки жгли автомобили. Позже в МИД Кыргызской Республики подтвердили, что в конфликте принимали участие граждане и уроженцы Кыргызстана. Возбуждены уголовные дела по части второй ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и части второй ст. 163 УК РФ (Вымогательство).