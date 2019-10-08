Из-за массовой драки у новосибирского рынка завели дела о хулиганстве и вымогательстве

Новосибирская полиция возбудила два уголовных делах в рамках расследования инцидента с массовой дракой в районе Хилокского рынка.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, уголовные дела возбуждены по факту произошедшего по части второй ст. 213 УК РФ (Хулиганство) и части второй ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Ведется следствие. Напомним, массовая драка с участием, по неподтвержденным данным, около двух сотен человек произошла в минувший понедельник в районе Хилокского рынка Новосибирска. По данным силовиков, в конфликте, произошедшим «на бытовой почве» участвовали две группы граждан, есть один пострадавший.

В МИД Кыргызской Республики подтвердили, что в драке принимали участие граждане и уроженцы Кыргызстана. Как сообщается на официальном сайте МИД, сотрудники генконсульства выехали в тот же день на место инцидента, провели встречи с гражданами Кыргызской Республики и представителями российских правоохранительных органов. «В настоящее время Генеральное консульство проводит взаимодействие с органами полиции Новосибирской области в рамках расследования возбужденного уголовного дела», — добавили в министерстве иностранных дел.

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