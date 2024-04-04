Сотрудники новосибирской полиции при поддержке ФСБ и Росгвардии провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области. Мероприятие прошло в заведениях общепита двух районов Новосибирска.

Сообщается, что правоохранители проверили законность пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. В ходе мероприятия было задержано 18 человек, в действиях которых силовики усмотрели признаки нарушения миграционного законодательства.

В отношении шестерых задержанных полицейские составили протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ). Нарушителей поместили в специальное учреждение для временного пребывания иностранных граждан. В дальнейшем, как сообщается, их ждет выдворение за пределы России.

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