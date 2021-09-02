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Колумнист «Континента Сибирь»
Заместитель председателя Общественного совета при ФАС России, кандидат юридических наук
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за кулисами», ресторанов Poke Top и «Тесту Место»
Генеральный директор компании «Отелит»
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