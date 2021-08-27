В Новосибирске произошло частичное обрушение потолочного перекрытия аварийного дома

В Новосибирске частично обрушилось потолочное перекрытие расселенного дома на улице Панфиловцев в Октябрьском районе, сообщает региональное управление МЧС России.

27 августа в Новосибирске произошло обрушение части потолочного перекрытия расселенного 9-ти квартирного дома по улице Панфиловцев, 65 в Октябрьском районе. Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России примерно в 17:20. На место направили сотрудников ведомства, полиции и спасателей МАСС.

Как установили сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь обрушения составила один квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал.

«По предварительным данным дом признан аварийным в декабре 2019 года, с того времени жильцы пяти квартир были расселены в маневренный фонд Октябрьского района», — отмечается в сообщении. Дом был построен в 1955 году.

Напомним, ранее стало известно о том, что Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Новосибирской области о финансировании ускоренной программы расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Кроме того, в Новосибирске для расселения ветхих домов продолжается внедрение программы застроенных территорий.