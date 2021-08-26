КСП: Реорганизация управления Технопарка новосибирского Академгородка привела к резкому росту расходов областного бюджета

Аудиторы обнародовали итоги проверки эффективности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию региональной госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области» в 2020 и 2021 году, указав на нарушения и недостатки.

Отчет о проверке расходов областной казны на реализацию госпрограммы опубликован на сайте Контрольно-счетной палаты Новосибирской области. Проверка касалась периодов 2020 и 2021 годов. В отчете указывается ряд обнаруженных аудиторами нарушений и недочетов. В частности, перераспределение в 2021 году обязанностей по сопровождению инновационных процессов между ГАУ «Новосибирский Областной Инновационный Фонд», АО «Академпарк» и Фонд «Технопарк Академгородка» привело, по словам аудиторов, к резкому увеличению расходов областного бюджета в рамках госпрограммы, в основном на заработную плату и аренду помещений. «Рост к уровню 2020 года составил 188,7%, или на 69 053,5 тыс. рублей (к 2019 году – 199,5% или на 73 290,3 тыс. рублей)», — сообщается в отчете КСП.

Напомним, в феврале текущего года, по решению властей региона, часть полномочий АО «Академпарк», управляющей компании новосибирского Технопарка, были переданы в ГАУ НСО «Новосибирский Областной Инновационный Фонд». Фонд планирует стать региональным оператором «Сколково», а также будет курирует коворкинг «Точка кипения». Ранее это входило в число функций АО «Академпарк». В дальнейшем фонд станет единым региональным оператором в инновационной сфере, работающим по принципу «одного окна», а АО «Академпарк», в свою очередь, займется развитием инфраструктуры Технопарка и также привлечением новых резидентов.

Кроме резкого роста бюджетных ассигнований, аудиторы отметили ряд нарушений в работе инновационного фонда. «Значительный рост субсидий в 2021 году (в 3,2 раза), связанный с расширением направлений деятельности и полномочий ГАУ, не подкреплен пропорциональным увеличением объемов государственного задания, либо изменением качественных показателей. При этом нормативные затраты на единицу государственных услуг необоснованно возросли», — говорится в отчете.

По данным аудиторов, нецелевого использования средств и нарушений условий предоставления субсидий АО «Академпарк» и Фондом «Технопарк Академгородка». Однако у ГАУ НСО «Новосибирский Областной Инновационный Фонд» такие нарушения были обнаружены. «ГАУ «Инновационный фонд» в ходе исполнения государственного задания допущено использование средств областного бюджета не по целевому назначению в размере 97,0 тыс. рублей и неэффективное использование на сумму 95,0 тыс. рублей», — уточняется в отчете КСП.