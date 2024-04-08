Омская область вошла в топ-5 регионов России по налоговым доначислениям

Омская область попала в пятерку регионов России с самым большим количеством налоговых доначислений после выездных проверок. При этом среди сибиряков по назначенным платежам лидирует другой регион.

Налоговики Омской области доначислили 126,8 млн рублей местным предприятиям после проверок. Регион оказался в пятерке регионов России по объему налоговых доначислений. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики Федеральной налоговой службы (ФНС).

Наибольшие доначисления по итогам выездных налоговых проверок в 2023 году назначались предприятиям в Калужской области (в среднем 177,3 млн руб. за проверку), Мурманской области (140,8 млн руб.), Санкт-Петербурге (140,1 млн руб.), пятерку замыкает Камчатский край (123,1 млн руб.).

Минимальные налоговые взыскания наложили на компании в Чукотском автономном округе (0,4 млн руб.), Чечне (7,5 млн руб.), Брянской области (9,6 млн руб.), Архангельской области (10,6 млн руб.) и Белгородской области (11,7 млн руб.).

Расчеты основаны на ежеквартальной статистике ФНС по форме №2-НК о результатах контрольной работы налоговых органов. Налоговые доначисления возникают в результате перерасчета налоговой базы предприятия и включают в себя непосредственно сумму недоимки и штрафы. До 2023 года в общий размер налоговых доначислений также входили пени, однако затем ФНС изменила методологию и исключила соответствующую строку из агрегированной суммы. В настоящем исследовании в целях сопоставимости данных пени также не учитываются в показателях 2022 года.

Как отмечают аналитики, в 2023 году средняя величина доначислений после выездных проверок составила 64 млн рублей. Общая же сумма доначислений и штрафов, назначенных бизнесу по итогам всех контрольных мероприятий – выездных и камеральных проверок – сократилась на четверть по сравнению с пиковым показателем 2022 года: с 563,4 млрд руб. до 430,5 млрд руб.

Среди регионов по общему размеру платежей, назначенных по итогам камеральных и выездных налоговых проверок, закономерно лидирует Москва (156,4 млрд руб. без учета пеней – это 36,3%, то есть свыше трети, от общих налоговых доначислений российскому бизнесу за 2023 год). В десятку регионов по объему платежей также вошел один сибирский регион — это Кемеровская область (6,2 млрд руб.).

«Средний размер платежа по результатам как камеральных, так и выездных налоговых проверок увеличился почти на треть и достиг максимального значения как минимум за прошедшие пять лет. При этом в связи с переходом ФНС на риск-ориентированный подход количество контрольных мероприятий в последние годы сокращается: ситуативный рост числа завершенных после 2020 года проверок был связан с их приостановкой в разгар пандемии. Выездные проверки, в ходе которых инспекторы могут анализировать документы компании, а также опрашивать сотрудников и контрагентов, стали более целевыми. Визиты наносятся преимущественно тем компаниям, в отношении которых имеются предпосылки налоговых доначислений по результатам предпроверочного анализа. Поэтому при общем сокращении числа проверок их итогом в подавляющем большинстве случаев становятся доначисления налогов и штрафные санкции», – комментирует президент FinExpertiza Елена Трубникова. Ее слова приводит пресс-служба компании.

Напомним, что ранее стало известно, что омский ритейлер Виктор Шкуренко приобрел очередной актив в сфере дистрибуции бытовой химии.