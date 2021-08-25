В Новосибирской области откроют карбоновый полигон

В Новосибирской области до конца текущего года планируют открыть карбоновый полигон. Об этом сообщил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков на форуме «Технопром-2021».

Всего в России до конца текущего года планируется открыть семь карбоновых полигонов. Первый запустят в Тюмени на базе Западно-Сибирского научно-образовательного центра 30 августа, позже, в течение 2021 года, объекты откроют в Новосибирской, Свердловской, Калининградской, Сахалинской областях, Республике Чечня и в Краснодарском крае.

Валерий Фальков сообщил, что открытие карбоновых полигонов в стране позволит создать национальную систему учета парниковых газов.

«Задача в том, чтобы у нас появилась своя, национальная, недискриминационная система учета парниковых газов», — сказал министр высшего образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков.

Министр сообщил, что в конце июля были одобрены заявки МГУ и Казанского федерального университета на создание полигонов, еще 15 находятся на рассмотрении. Он добавил, что «в горизонте 3-5 лет» в России должно быть несколько десятков карбоновых полигонов.

Напомним, ранее во время форума «Технопром-2021» в Новосибирске вице-премьер Дмитрий Чернышенко раскритиковал российскую науку. Он отметил низкую скорость разработки отечественных инновационных продуктов, из-за которых российская наука теряет в конкурентоспособности. По итогам форума «Технопром-2021» планируется создать ряд конкретных научно-технологических проектов для дальнейшей реализации.