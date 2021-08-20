Светящиеся столбы украсили территорию военного училища в Академгородке

На территории Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) в Академгородке установили композитные светящиеся столбы.

Как сообщил журналисту «Континент Сибирь» генерал-майор, бывший начальник военного училища в Академгородке Валерий Казаков, вечером 18 августа на территории НВВКУ проходило опытное включение световых опор.

Толчком для реализации идеи стало освещение улицы Ильича, где установлены световые опоры. По словам Казакова, столбы создавались путем намотки — их оборачивали материалом, как «бинт на палец». Курировал разработку проекта департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Он добавил, что стоимость таких изделий чуть ниже, чем цена обычных столбов.

«Наверное, чуть дешевле. Например, бетонные, с металлическим основанием столбы, которые стоят на Морском проспекте, дорогие и тяжелые. Один столб, который установили на территории училища, могу поднять два человека», — отметил Валерий Казаков.

По словам Валерия Казакова, на обслуживание электронной системы столбов уже заключили договор, а сотрудники училища будут следить за сохранностью опор.

Руководитель центра по взаимодействию с органами власти и промышленными партнерами НГУ, экс-глава департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько отметил «Континенту Сибирь», что композитные светящиеся столбы уже устанавливали в качестве эксперимента на улицах Николаева, Ильича, Пирогова и по Университетскому проспекту.

«Вес одного столба составляет около 60 килограммов. Несмотря на это они достаточно прочные, а по цене примерно такие же, как и железные. Так как они прозрачные изнутри, то у нас появилась идея их внутреннего освещения, причем разными цветами и с разной интенсивностью. Можно даже запрограммировать освещенность столбов как угодно, в зависимости, например, от времени суток или под музыкальное сопровождение (тогда получится цветомузыка). Первые столбы поставляло новосибирское предприятие «Феникс-88», освещение делала компания «Спектра», а монтировало муниципальное предприятие «Горсвет»», — отметил Александр Люлько.

В этом году светящиеся композитные столбы планируют поставить на проспекте Академика Коптюга.

«Они обладают рядом преимуществ: столбы не подвержены коррозии, в связи с чем более долговечные, и не требуют покраски. Поэтому, думаю, это довольно интересная конструкция. Мы начали их ставить в качестве эксперимента в Академгородке, и, считаю, это надо продолжать делать и дальше. Что касается Новосибирского высшего военного командного училища, то НГУ и ученые Академгородка с ним дружат давно. И мы рады, что руководство училища внедряет инновационные разработки», — сказал Александр Люлько.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в новосибирском Академгородке может появиться парк. Его аналогом выступает нью-йоркский проект «Хай-Лайн».