Парк, как «Хай-Лайн» в Нью-Йорке, появится в новосибирском Академгородке

Парк в пойме реки Чербузы может появиться в микрорайоне «Щ» новосибирского Академгородка. Его аналогом выступает нью-йоркский проект «Хай-Лайн», сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Парк и рекреационная зона создадут в микрорайоне «Щ» Академгородка, где проходила железная дорога — старт проекта был дан в ходе выездного совещания департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска с инициаторами, жителями и общественниками. Дизайн-проект планируют утвердить весной 2022 года.

Отмечается, что инициатива создания парка возникла давно, однако ее не получалось реализовывать из-за железной дороги и смежных участков, которые находились в собственности СО РАН. На сегодняшний день значительная часть территории передана в муниципалитет.

Большая часть реки Чербузы заведена в трубу, открытый участок проходит от остановки «ГПТУ-55» на улице Российская, 3, до строящегося дома на бульваре Молодежи, 15. Длина участка составляет около 500 метров. По левому берегу проходит железнодорожная ветка, вдоль воды растут клены, тополя и ивы. Аналогом объекта станет парк «Хай-Лайн» в Нью-Йорке, который построен на месте нерабочей железнодорожной ветки.

«Эта территория станет для Академгородка уникальной зоной — мы можем соединить пешеходным маршрутом станцию «Сеятель» и технопарк. К сожалению, большая часть реки забетонирована, но остался небольшой открытый участок. Сейчас мы занимаемся созданием водно-зеленого каркаса, и наша задача — сохранить этот участок, благоустроить его и сделать рекреационной зоной, которая по-новому откроется для жителей «Щ» и Советского района», — сказала заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Сейчас рядом с рекой расположены погреба, многие из которых уже заброшены — в них прохожие бросают мусор, а небольшие мосты через реку требуют ремонта. Движение по железной дороге, вдоль которой протекает река Чербузы, прекращено, часть шпал разрушена, однако местом продолжают пользоваться горожане для прогулок.

«Могу заверить жителей Академгородка, что разработка проекта будет обязательно вестись с учетом мнений горожан — будет проведено специальное общественное мероприятие для разработки «общественного» технического задания о проекте будущего парка», — написала Анна Терешкова в своем Instagram.

Напомним, ранее новосибирцам представили новую концепцию сквера Сибиряков-Гвардейцев в Ленинском районе города. Он станет доступным для занятий спортом, прогулок и отдыха. Кроме того, в городе также планируется благоустройство сквера перед НГАСУ.