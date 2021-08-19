Продавшему остров экс-главе Искитимского района Новосибирской области вновь продлили домашний арест

Центральный суд Новосибирска продлил домашний арест бывшему главе Искитимского района Новосибирской области Олегу Лагоде, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Мера пресечения в отношении экс-чиновника будет действовать ещё два месяца.

Об этом сообщила пресс-служба суда 19 августа.

«Продлён срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Лагоды О.В. на два месяца, а всего до девять месяцев 25 суток, то есть до 22 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

В суде отметили, что на этот срок сохранятся ранее возложенные на обвиняемого запреты.

Уголовное дело в отношении экс-главы Искитимского района Олега Лагоды по статье «Превышение должностных полномочий» (ст. 286 УК РФ) было возбуждено в конце 2020 года. По версии следствия, Лагода продал по заниженной стоимости земельный участок на территории острова в Обском водохранилище членам дачного товарищества. Площадь участка – 175 тыс. кв. м. В результате сделки государственному бюджету был нанесён имущественный ущерб на сумму 44,5 млн руб.

После прокурорской проверки выяснилось, что участок был незаконно приватизирован. Кроме того, его предполагаемое назначение не соответствовало правилам землепользования.

В декабре 2020 года Олег Лагода был помещён под домашний арест. Как отмечали в СУ СКР по Новосибирской области, мера пресечения была выбрана с целью не допустить давления на сотрудников районной администрации, а также попыток уничтожить доказательства с помощью служебных связей со стороны чиновника.

Ранее домашний арест Олега Лагоды был продлён в конце июня.

Место Олега Лагоды на посту главы Искитимского района занял бывший мэр Краснообска Юрий Саблин.