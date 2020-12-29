Главу Искитимского района Новосибирской области заключили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоды, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Он останется под стражей до 22 февраля.

Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области 29 декабря.

«Данная мера пресечения избрана с учетом того, что обвиняемый может оказать давление на сотрудников администрации района, которые находятся в его подчинении, может воспользоваться служебными связями и принять меры к уничтожению доказательств», — пояснили в следственном комитете.

По версии следствия, в июне 2013 года Олег Лагода предоставил земельный участок площадью 175 тыс. квадратных метров в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества «ФМК», подписав соответствующее постановление от имени администрации Искитимского района. Договор купли-продажи участка он заключил в августе 2014 года.

«По условиям договора цена сделки составила свыше 10 млн рублей. При этом на момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением. Кроме того, он был реализован по явно заниженной цене, значительно ниже кадастровой стоимости, которая по состоянию на май 2014 года составляла более 54,5 млн рублей», — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Передача участка в собственность ограничила право жителей пользоваться береговой полосой, а также доступ к водному объекту – они больше не могут размещаться там с целью отдыха и туризма. Кроме того, в результате действий чиновника Российской Федерации был причинён имущественный ущерб около 44,5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч.2 ст. 286 УК РФ).

Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении Олега Лагоды стало известно 24 декабря. 28 декабря в администрации Искитимского района прошли обыски по делу. По данным источника, в кабинете главы района вскрывали сейф, а самого Лагоду увезли для продолжения следственных мероприятий.

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