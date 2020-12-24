Глава района Новосибирской области проходит по уголовному делу за продажу острова

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Искитимского района Новосибирской области Олега Лагоды. Предполагается, что он превысил должностные полномочия, продав остров в Обском водохранилище впятеро дешевле.

Как сообщили в Генпрокуратуре в четверг, в 2014 году глава Искитимского района заключил договор купли-продажи земли с членами дачного некоммерческого товарищества, передав им в собственность остров в Новосибирском водохранилище площадью 175 тыс. кв. м. При этом его стоимость, согласно документу, была в пять раз ниже кадастровой.

Кроме того, согласно результатам прокурорской проверки, участок был приватизирован незаконно и предназначался для использования в целях, которые не предусмотрены муниципальными правилами землепользования и застройки.

По факту нарушений было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления» (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Напомним, в начале декабря суд оправдал обвинённого в отстреле редких лосей главу Убинского района Новосибирской области.

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