Виктор Медведко вернулся на пост главы новосибирской ХК «НЭВЗ-Союз»

По решению совета директоров пост генерального директора новосибирского ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» покинул Павел Семенов, руководивший холдинговой компанией с февраля 2021 года.

Сообщение о принятом решении совета директоров ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» опубликовано на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Согласно сообщению, полномочия генерального директора холдинговой компании Павла Семенова прекращены досрочно. Напомним, он занимал этот пост с февраля текущего года, сменив в кресле гендиректора Гуго Дейса. До работы в «НЭВЗ-Союз» Павел Семенов возглавлял ряд предприятий в Свердловской области.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в холдинговой компании, сейчас обязанности руководителя «НЭВЗ-Союз» временно исполняет Виктор Медведко, руководивший новосибирским электровакуумным заводом еще с советского периода, с 1987 года.

В сентябре 2004 года Виктор Медведко занял пост генерального директора «НЭВЗ-Союз». До апреля 2018 года он также возглавлял производящее наноструктурированную керамику предприятие «НЭВЗ-Керамикс», учредителями которой являются «НЭВЗ-Союз» и «Роснано». Осенью 2019 года Виктор Медведко был единогласно избран председателем Совета директоров «НЭВЗ-Союза».

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» входит в число стратегических предприятий России. создана в 1992 году. Предприятие – один из крупнейших производителей электронных компонентов и технической керамики. В состав Холдинговой компании «НЭВЗ-Союз» входят ЗАО «НЭВЗ-Вектор», АО «СЭЛ», ЗАО «Лада», ЗАО «НЭВЗ-Телеком», ЗАО «Союзтелеком-International», ЗАО «НЭВЗ-ВКА», АО «НЭВЗ-Керамикс».