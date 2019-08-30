На ближайшем заседании Совет директоров ПАО ХК «НЭВЗ-Союз» планирует приостановить полномочия генерального директора предприятия Виктора Медведко. Исполнять обязанности руководителя новосибирского электровакуумного завода будет экс-гендиректор «Лиотеха» Игорь Чапаев.

Как сообщили «Континенту Сибирь» на предприятии, Игорь Медведко покидает пост гендиректора завода по собственному желанию, при этом он остается работать в структуре холдинговой компании. Исполняющим обязанности руководителя предприятия будет назначен Игорь Чапаев, с 2011 по 2015 годы возглавлявший новосибирскую компанию «Лиотех», являющуюся портфельной компанией «Роснано». Весной 2017 года Игорь Чапаев возглавил «Юргинский машиностроительный завод», подконтрольный «Уралвагонзаводу», однако в августе того же года его сменил на этом посту Анатолий Лазарев.

Виктор Медведко, которому в сентябре исполняется 70 лет, возглавил «НЭВЗ-Союз» в сентябре 2004 года. До апреля 2018 года он также возглавлял производящее наноструктурированную керамику предприятие «НЭВЗ-Керамикс», учредителями которой являются «НЭВЗ-Союз» и «Роснано». В июне текущего года налоговики потребовали банкротства «НЭВЗ-Керамикс» из-за долга в размере около 50 млн рублей. Однако предприятие расплатилось по долгам, иск был отозван.

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