В Новосибирской области рабочий цеха погиб под двухтонным баком

На заводе в Искитимском районе Новосибирской области на рабочего упал двухтонный бак. Мужчина скончался на месте.

Инцидент произошел 15 июля в одном из цехов рабочего посёлка Линёво Искитимского района Новосибирской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что 15 августа в дневное время при погрузке и транспортировке продукции с погрузчика упал металлический бак весом 2000 кг, в результате чего погиб 24-летний разнорабочий цеха.

На данный момент следственный отдел по Искитимскому району СУ СК РФ по Новосибирской области проводит уголовно-процессуальную проверку по части 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).

«Следователями следственных органов СК России по Новосибирской области проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия», — уточняет пресс-служба ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На каком предприятии произошла трагедия не сообщается, однако, по данным НГС, речь идет о Новосибирском электродном заводе (АО «ЭПМ-НовЭЗ»). Уточняется, что погибший находился в неположенном месте.

Напомним, в конце июля на руднике «Комсомольский» компании «Норильский никель» в Красноярском крае в результате ЧП погиб рабочий. Во время взрывных работ мужчину засыпало горной массой. Ещё один трагический случай с гибелью рабочего произошёл на предприятии «Норникеля» в июне — в помещении Надеждинского металлургического комбината в Норильске во время ремонтных работ обрушился пол.