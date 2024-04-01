В 2024 году в Новосибирске откроется завод по плавке базальта и производству минплиты

Компания DoorHan в 2024 году откроет базальтовый завод в Новосибирске. Также на предприятии будет производиться минеральная плита.

Как рассказал председатель совета директоров АО «СКБ СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» Михаил Кузьмин на XVIII отчётно – выборной конференции Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), в 2024 году в Новосибирске запланировано к запуску новое промышленное предприятие.

«АО «СКБ СИБЭЛЕКТРОТЕРМ» в прошлом году изготовило комплекс основных элементов агрегатов базальтовых печ. Про базальт в Новосибирске давно говорят, но завода, который производил бы плавку базальта и минеральную плиту, не было. Скоро в Новосибирске появится завод по производству минплиты. Строит его компания DoorHan», — сообщил Кузьмин в ходе своего выступления.

Локация будущего завода и сроки его запуска пока не анонсированы.

Компания DoorHan – это производственная холдинговая группа, специализирующаяся на производстве полного ассортимента комплектующих для всех типов ворот, роллет и перегрузочного оборудования. Является единственным в России их изготовителем. По данным сайта компании, учредителями концерна являются Александр, Дмитрий и Андрей Ханины.

Ранее в 2021 году глава Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов говорил в интервью «Континенту Сибирь», что в ТОСЭР «Горный» компания «Горный базальт» планирует начать строительство завода по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна. Объем инвестиций — около 630 млн рублей. Однако проект не был реализован.

Напомним, что под Новосибирском запущена первая очередь завода по производству сухих закусок и снеков Pepsico.