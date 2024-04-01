В Новосибирской области начал свою работу завод по производству сухих закусок и снеков Pepsico. О том, что первая очередь предприятия уже запущена, сообщил агентству ТАСС заместитель председателя правительства Новосибирской области — глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко.

По информации Евгения Лещенко, первая очередь завода снеков и соленых закусок на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области уже функционирует. Мощность предприятия, производящего, в частности, чипсы Lay’s, на данный момент равна примерно шестидесяти тысячам тонн.

По информации главы областного минсельхоза, сырьем завод снабжают предприятия Новосибирской области и соседних регионов, поставляющие картофель определенных сортов, подходящих для производства чипсов. Изначально планировалось, что завод заработает в 2022 году и будет поставлять продукцию как на российский, так и на международный рынок, но на данный момент сроки выхода на проектную мощность (260 тонн в сутки) сдвинулись на неопределенный срок из-за проблем с поставками импортного технологического оборудования.

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