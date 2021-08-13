Сибирские клиенты Райффайзенбанка смогут рассчитываться по QR-коду в популярной сети аптек

Райффайзенбанк подключил к сервису приёма оплаты Системы быстрых платежей (СБП) сеть аптек «Фармакопейка». Совершить транзакцию по QR-коду с помощью смартфона можно в Новосибирске, Омске, Барнауле и Кемерове.

Как отмечают в пресс-службе банка, благодаря реализации проекта «Фармакопейка» сможет повысить скорость, удобство и безопасность обслуживания клиентов, а также снизить комиссию по эквайрингу в несколько раз.

«Фармакопейка» — одна из первых аптечных сетей, которая предоставила своим покупателям современный способ оплаты по коду. На данном этапе в аптеках внедрено два сценария оплаты: по QR-коду на предварительном бумажном чеке или на экране. Платёж производится без комиссии для покупателя, процесс занимает не больше времени, чем привычная оплата картой», — отметил руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Илья Шаталов.

Аптека «Фармакопейка» — один из лидеров российского фармацевтического ритейла, входит в топ–10 крупнейших аптечных сетей России и насчитывает более 600 аптек в 30 городах Сибири и Урала.