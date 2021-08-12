Задержанные в Чаде новосибирские туристы вернулись в Россию

Все участники задержанной в Республике Чад группы путешественников, в число которых вошел администратор новосибирского паблика «АСТ-54» Виталий Полищук, вернулись в Россию.

Группа туристов, которую задержали в Республике Чад, вернулась в Россию. Информация об этом размещена в новосибирском паблике ВКонтакте «АСТ-54».

«Участники автомобильной кругосветки «Мир наш» вернулись на родину. 54 дня потребовалось чтобы полностью вернуть собственность российских граждан, задержанных 15 июня в Республике Чад», — отмечается в сообщении.

Напомним, информация о задержании администратора паблика «АСТ-54» Виталия Полищука и путешественника, журналиста Алексея Камерзанова появилась в середине июня. Туристов задержали сотрудники силовых структур в городе Файя-Ларжо, а затем перенаправили военным самолетом в столицу Чада Нджамену и поместили в местную гостиницу. У россиян изъяли всю фото и видеотехнику, а также телефоны.

В паблике уточняется, что через неделю после задержания власти Чада принесли официальные извинения. Позже им вернули изъятое. Большая часть путешественников вернулась домой, четверо из них добивались возвращения автомобилей, которые оставили в Файя-Ларжо. На данным момент машины припаркованы в столице Чада, оставшиеся участники экспедиции вернулись домой.

Напомним, в середине июля Витали Полищук попал в драку с водителями на Чуйском тракте, когда возвращался по трассе Бийск — Барнаул с ралли «Шёлковый путь». После инцидента администратор паблика «АСТ-54» обратился в полицию