В больницы Новосибирской области поступят новые автомобили по нацпроекту «Здравоохранение»

В 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» медучреждениям Новосибирской области будет выделено 86 новых автомобилей. Об этом сообщил замглавы минздрава региона Александр Колупаев на совещании в областном правительстве, которое прошло накануне в формате видеоконференции.

По слова Александра Колупаева, 17 автомобилей – девять машин «Лада Гранта» и восемь УАЗов «Патриот» — уже функционируют на базе медучреждений.

Новые служебные автомобили будут доставлять пациентов в медучреждения и врачей к больным. На закупленных машинах также планируется перевозить биоматериалы для исследований и отправлять лекарства в отдалённые районы.

Кроме того, в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистым заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» из федерального и областного бюджетов планируется выделить порядка 523 млн руб. на переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Средства также пойдут на приобретение медикаментов.

Напомним, до конца года в больницы Новосибирской области также планируется направить более 500 флюорографов и рентгенов на 1,3 млрд руб.