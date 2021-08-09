Четыре новых инвестпроекта запущены в Новосибирской области для завершения долгостроев

Ещё четыре масштабных инвестиционных проекта (МИПа) запущены в Новосибирской области, сообщили в правительстве региона 9 августа. Их реализация позволит направить 160 миллионов рублей на завершение строительства трёх проблемных объектов региона.

В рамках реализации новых инвестпроектов также планируется передать в собственность обманутых дольщиков как минимум 4 075 кв. м жилья, сообщает пресс-служба областного правительства.

Алгоритм МИПов разработан в Новосибирской области в соответствии с региональным законом от 1 июля 2015 года № 583-ОЗ. Он заключается в том, что проверенные застройщики выделяют средства на возведение проблемных объектов и предоставляют дополнительные площади обманутым собственникам. Взамен им без торгов предоставляются земельные участки под строительство.

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, сейчас в регионе действуют 24 масштабных инвестиционных проекта. По итогам их реализации обманутым дольщикам будет передано почти 22,5 тыс. кв. м жилья, а на достройку проблемных объектов выделят более 1,3 млрд руб.

Два из четырёх новых МИПов, которые реализует ООО СЗ «Строительные решения», поспособствуют достройке дома по улице Бориса Богаткова, 201/3. Застройщик направит на эти цели более 63 млн руб., а также передаст в собственность обманутых дольщиков как минимум 1700 кв. м жилья.

В рамках ещё одного нового МИПа планируется достроить дом по улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7. Инициатор проекта — АО «ЗСЖБИ № 6» направит на возведение объекта 60 млн руб. и предоставит обманутым дольщикам почти 1400 кв. м жилья.

Четвёртый масштабный инвестиционный проект направлен на решение проблемы дольщиков дома №16 в микрорайоне Закаменский. В его рамках ООО СЗ «Союз-Инвест» передаст 35,5 млн руб. на завершение стройки и выделит тысячу квадратных метров жилья пострадавшим собственникам.

Кроме того, в регионе планируется запуск ещё нескольких МИПов, в рамках которых предполагается достроить дома на улицах Зыряновская, 27, Связистов 13/1, Галащука, 15, 1-я Родниковая, 24/2 и Есенина, 65.

Ранее сообщалось о том, что крупнейший алтайский застройщик судится с мэрией Новосибирска за землю под масштабный инвестпроект.