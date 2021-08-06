Десять новосибирских гостиниц проверили на готовность к Молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году

Специалисты проверяют гостиницы Новосибирска на предмет готовности к размещению участников Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в областном центре в 2023 году. Десять отелей уже проинспектировали.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области 6 августа, прошедшим проверку гостиницам выдали ряд рекомендаций, которые необходимо исполнить до конца 2021 года.

Новосибирские отели проверили представители министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, министерства экономического развития и министерства транспорта Новосибирской области, а также территориального управления Роспотребнадзора и управления административных органов и мэрии Новосибирска. Они обращали внимание на соблюдение регламента IIHF и степень готовности мест к приёму гостей города.

Кроме того, специалисты проверили возможность создания в гостиницах удалённых пунктов досмотра транспорта и соблюдение санитарных норм.

В рамках подготовки к чемпионату в Новосибирской области также организовали тренировочные мероприятия для медицинских сотрудников. Они прошли со 2 по 4 августа под руководством приехавшего в регион главного врача предстоящих соревнований Сергея Шереметьева. Обучение провели бригады скорой помощи, центра медицины катастроф и сотрудники врачебно-физкультурного диспансера.

По результатам тренировок время выезда медицинской бригады на лёд сократилось с 3 минут 50 секунд до 3 минут 2 секунд, что соответствует регламенту международной федерации хоккея. Обучающие мероприятия для медиков планируется проводить каждый месяц.

Напомним, оперативный штаб по подготовке к Молодёжному чемпионату мира по хоккею открылся в конце мая. В июле стала известна минимальная стоимость билетов на соревнования первенства.

Ранее также сообщалось о том, что продолжение строительства гостиницы «Турист» на площади Маркса подорожало на 200 млн руб.