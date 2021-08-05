Стройка гостиницы «Турист» в Новосибирске подорожала на 200 миллионов рублей

Стоимость проекта строительства гостиницы «Турист» на площади Маркса в Новосибирске выросла на 10% из-за повышения цен на строительные материалы. Об этом сообщил генеральный директор компании «Турсиб» Алексей Машков.

Как сообщил гендиректор компании, в результате роста цен на стройматериалы стоимость проекта увеличилась на 200 млн руб.

«Общий бюджет строительства вырос почти на 10%. Из-за роста цен на стройматериалы стоимость проекта достигла суммы в 1,994 млн руб., увеличившись на 200 млн руб.», — рассказал Алексей Машков в интервью «РБК Новосибирск».

Гендиректор также сообщил, что в связи с обновлёнными правилами противопожарной безопасности число номеров в гостинице сократится до 207, они будут вмещать 226 человек. Ранее предполагалось, что в отделе будет 265 номеров.

По словам Алексея Машкова, 40% работ уже завершено, каркас здания полностью смонтирован.

Как сообщал на выездном совещании 1 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть, основные работы по реконструкции гостиницы «Турист» планируется заверить в третьем квартале 2022 года. Окончательно ввести объект в эксплуатацию предполагается в конце 2022 года – здание перестраивается к Моложёному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в городе в 2023 году.