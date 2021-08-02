Выставка картин от лучших художников Сибири, fashion-показ, серия перформансов и многое другое – то, чем запомнится вторая Сибирская биеннале дизайна и современного искусства.

Биеннале длилась 3 дня – с 23 по 25 июля, площадкой события выступила Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, а его глобальной темой стала «Жизнь». И, по словам организатора биеннале, такая тема была представлена в этом году неслучайно.

«Сегодня нельзя не говорить о жизни. Все мы прошли через непростое время пандемии, это был тяжелый период, и самое ценное, что у нас есть – это жизнь, – говорит организатор биеннале, президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев. – Для кого-то жизнь – это игра, для кого-то – музыка, искусство в широком смысле слова. Но для всех нас жизнь – это творить и создавать, и на этом фестивале всеми способами мы пытались представить её разные краски. Капсульные коллекции и площадки, которые мы создавали на биеннале, получились разными: со своими смыслами и подходами. Всё так же, как и в жизни – индивидуально и неповторимо».

Многогранность второй Сибирской биеннале смогли оценить более 10 тысяч посетителей – ими стали как профессиональные дизайнеры, архитекторы и художники, так и любители, кому интересны темы искусства и творчества.

Так, программа фестиваля была представлена в нескольких блоках: выставке «Дизайн без границ», где ведущие компании-поставщики России показали актуальные материалы для создания интерьера, форуме «Дизайнеры и архитекторы», на котором лучшие представители отраслей страны делились знаниями об авторском почерке и стиле, площадке Street zone, посвященной эстетике уличного искусства, капсульных коллекциях, fashion-показе, театрально-сценической площадке и мастер-классах.

Наряду с разнообразием тематических площадок, участниками второй биеннале стало большое количество дизайнеров и художников не только из Новосибирска, но и Воронежской и Омской областей, Бурятии и Алтайского края.

«Биеннале – это событие, которое даёт возможность не только для продвижения брендов, реализации продукции, но и для обмена опытом, партнёрства, образовательных мероприятий от ведущих специалистов индустрии. И очень важно, что на вторую биеннале приехали участники из разных регионов России, – отметила «Континенту Сибирь» исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева. – Конечно, нельзя не выделить роль президента Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, председателя комиссии по дизайну и архитектуре «ОПОРЫ РОССИИ» Андрея Радаева. Он инициировал создание комиссии и возглавляет её уже несколько лет, и позиция комиссии и нашей общественной организации заключается в том, чтобы защищать и продвигать интересы предпринимателей и способствовать улучшению предпринимательского климата».

Продвижению интересов предпринимателей и мерам господдержки на биеннале было уделено особое внимание: о них представителям творческих профессий рассказывал соорганизатор мероприятия – региональный Центр «Мой бизнес».

«Центр «Мой бизнес» поддерживает организацию биеннале второй год. Площадка позволяет представителям творческого бизнес-сообщества заявлять о себе, расширять профессиональные горизонты, обмениваться контактами и заключать сотрудничества, – рассказала пресс-секретарь центра «Мой Бизнес» Дарья Гончарова. – На мероприятии свою задачу мы видим в информировании предпринимателей о мерах господдержки, содействии бизнесу в выходе на новые рынки сбыта через участие в выставках. Мы создаём лендинги, регистрируем товарные знаки, создаём рекламную продукцию, в том числе видеоролики. Предприниматели имеют возможность пропустить свой бизнес через акселерационную программу и выявить внутренние ресурсы для развития».

Так, для профессионального сообщества – дизайнеров, художников и архитекторов – биеннале стала отличной возможностью представить свои творческие проекты широкой аудитории, заявить о себе и найти партнёров, а для любительской аудитории фестиваля – почерпнуть немало эксклюзивного опыта для будущих творческих решений и посмотреть на ту самую заявленную организаторами «Жизнь» совершенно иным и свежим взглядом.