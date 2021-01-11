Следственный комитет заинтересовался взрывом в новосибирской высотке

Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области начало доследственную проверку по факту обрушения двух верхних этажей многоэтажного здания в Кировском районе Новосибирска. Инцидент, в результате которого пострадал мужчина, произошёл 11 января.

Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло по адресу Северный проезд, 10б. В здании расположено предприятие «Зернопродукт», где производят добавки к сельскохозяйственным кормам.

«При загрузке в ёмкость одного из компонентов произошёл хлопок неустановленной природы», — рассказали в СУ СКР по региону.

Напомним, 11 января в полдень после сильного хлопка в производственном помещении обрушились седьмой и восьмой этажи здания. В результате пострадал мужчина, он был обнаружен под завалами и госпитализирован. Как сообщили в следственном комитете, его личность и возраст пока не установлены.

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