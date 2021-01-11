Под завалами обрушившегося производственного здания в Новосибирске обнаружен мужчина

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте ЧП, произошедшего в понедельник, 11 января в Кировском районе Новосибирска: предположительно из-за хлопка обрушилось производственное здание на улице Северный объезд.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение об инциденте поступило в оперативные службы в 12:10 по местному времени. По предварительной информации, обрушились два верхних этажа – седьмой и восьмой — отдельно стоящего производственного здания на улице Северный объезд. В ходе разбора завалов был обнаружен мужчина, которого передали специалистам скорой помощи.

«Для координации сил и средств на месте был создан оперативный штаб. Кроме того, направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Всего привлечено 24 человека и 9 единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах», — уточнили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, промышленное здание предназначалось для производства и хранения комбикорма. По информации сообщества «АСТ54» в соцсети «Вконтакте», в здании производились добавки в корма для животных. Подписчик сообщества уточнил, что, по его информации причиной обрушения здания мог быть хлопок серы, которая входит в состав добавок.

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