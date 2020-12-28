В конце 2020 года в Новосибирском научно-исследовательском институте туберкулёза (ННИИТ) была проведена уникальная операция по удалению матки и фиброзно-деформированного мочевого пузыря с заменой его искусственным резервуаром из отдела кишки.

Как пояснили в ННИИТ, пациентка 65-ти лет находилась на четвёртой стадии туберкулёза мочеполовой системы, который крайне сложно диагностируется, так как не имеет характерных проявлений. Состояние больной осложнял комплекс сопутствующих заболеваний: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, хроническая анемия и хронический панкреатит. Несмотря на это операция прошла успешно.

Емкость искусственного резервуара составляет 600-700 мл, что позволит больной хорошо удерживать мочу и произвольно опорожнять мочевой пузырь, что серьёзно улучшит качество её жизни. Ожидается, что после периода адаптации пациентка сможет самостоятельно мочиться 10-12 раз в сутки, в то время как до операции она вынуждена была делать это 28-30 раз.

Столь сложные реконструктивные операции в ареале Сибири и Дальнего Востока способны выполнять только специалисты ННИИТ. В течение года в Новосибирском институте туберкулёза производится 6-8 подобных операций.

Напомним, что туберкулез является крайне опасным инфекционным заболеванием. Микобактерия туберкулёза может поражать не только легкие, но и любой другой орган. Во внелегочном отделении ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России находились на лечении пациенты с туберкулезом кожи и подкожной клетчатки, туберкулезом печени, селезенки, перикарда, туберкулезом слюнной железы, молочной железы, надпочечников, лимфоузлов. В истории института известен даже пациент с туберкулезным тонзиллитом. Однако большинство пациентов с внелёгочным туберкулёзом составляют больные с поражением органов мочеполовой системы.

Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулёза является единственным за Уралом федеральным центром по борьбе с этой болезнью. Помимо лечения туберкулёза и консультирования пациентов, НИИ занимается научной и организационно-методической работой, а также осуществляет эпидемиологический мониторинг в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в рамках национальной и международных программ по борьбе с туберкулезом.

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