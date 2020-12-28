На площади Маркса в Новосибирске сгорел троллейбус

Огонь охватил троллейбус №8 на площади Маркса в Новосибирске утром в понедельник. На момент возгорания в салоне были пассажиры.

О ЧП сообщили в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, троллейбус, который ехал со стороны улицы Ватутина, вовсю горел в 8.50.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, на момент возгорания в транспортном средстве находились трое пассажиров и кондуктор, они успели эвакуироваться. В итоге никто не пострадал.

Судя по опубликованным в соцсетях фото, троллейбус выгорел полностью.

После ЧП движение троллейбусов на линии временно приостановили. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в декабре в Новосибирске сгорел склад, где хранились запасы чая и кофе.

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