12:21
Новосибирские депутаты приняли бюджет города на 2021 год
10:17
Главе ТУАД НСО вменили взятку
10:02
Стало известно, как будут учиться и отдыхать на Новый год новосибирские школьники
18:48
«Решение впереди»: Степан Солженицын планирует снова предложить ввести в Новосибирске альтернативную котельную
18:44
Новосибирский «Синар» возглавил сын Алексея Елезова
18:25
В январе по Новосибирску начнут курсировать 15 новых автобусов из Минска
17:34
Бывшие оперативники предстанут перед судом за вымогательство и похищение человека в Новосибирске
16:48
Электричество подорожает в Новосибирской области во второй половине 2021 года
15:55
Глава Кузбасса разрешил кемеровчанам ярмарки, но запретил одиночные пикеты во время пандемии
14:29
Две женщины и четверо мужчин умерли от коронавируса в Новосибирской области
12:45
Губернатор Кемеровской области не знает, будет ли участвовать в следующих выборах главы региона
12:33
ФСИН судится с прокурорами из-за положения рук новосибирских заключенных
Заместитель директора ГПНТБ СО РАН
Основатель агентства MASLO MEDIA
Сооснователь компании iway
Культурный обозреватель
© 2016 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.