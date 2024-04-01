В Новосибирске продают автомобиль BMW за 444 млн рублей

Марина Цурмаст
 
Объявление
Фото: avito.ru

На сайте Avito появилось объявление о продаже «нового автомобиля BMW» по неожиданно высокой цене. Автор предлагает приобрести «авто» почти за полмиллиарда рублей. 

Свежее объявление о продаже люксовой модели BMW, пожалуй, удивит любого автодилера и любителя дорогих авто. Новенький BMW владелец предлагает приобрести покупателю за баснословную сумму в 444 млн рублей. Даже с учетом сегодняшней ситуации на автомобильном рынке, установленная цена не может не вызывать недоумение. Особенно, учитывая тот факт, что к продаже предлагается лишь изображение автомобиля на картине.

Забирать «автомобиль» продавец предлагает по ул. Ошанина в Первомайском районе Новосибирска и дополняет объявление таким примечанием: «Не обманывайте себя, каждый хотел бы себе такую BMW, начните с малого, купите картину, поставьте на самое видное место и визуализируйте. Это самое главное при достижение успеха, просто наслаждайтесь видом картины. Цена с учётом НДС 20%», — указывается в объявлении.

Отметим, что необычное объявление появилось на сайте Avito накануне 1 апреля.

Ранее «Континент Сибирь» написал о том, как лучше продать автомобиль на Ozon.

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