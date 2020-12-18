Шесть жертв за сутки: в оперативном штабе назвали новые показатели смертности от коронавируса по Новосибирской области

Как сообщили в оперативном штабе, 18 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 25 805 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1 533 – среди детей. За сутки в регионе заразился 171 человек.

Также, по данным штаба, в пятницу из больниц выписали 203 пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Всего в Новосибирской области от коронавируса вылечились 21 570 человек.

В течение суток от осложнения болезни умерло шесть жителей региона: мужчины 46, 52 лет и 81 года и женщины 60, 77 и 79 лет. Всего от инфекции в Новосибирской области скончалось 866 человек.

В Алтайском крае зарегистрировано 218 новых случаев болезни (всего – 30 117). В течение суток из «ковидных» больниц здесь выписали 188 человек. Всего от инфекции вылечилось 26 403 жителя края. 18 декабря от заболевания умерло 9 алтайцев, а всего с начала пандемии – 724.

В Кузбассе за прошедшие сутки зарегистрировано 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией (всего – 23 997), выздоровело 175 человек (всего – 20 585). 18 декабря от инфекции умерло три жителя региона (всего – 440).

Напомним, накануне сообщалось о семи пациентах, которые скончались от коронавируса в Новосибирской области.

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